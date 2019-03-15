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İşte Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE FENERBAHÇE - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 26. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler

Bugün 20:30'da başlayacak Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 26. Haftasında Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Fb Şükrü Saracoğlu

Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Mehmet Topal, , Roberto Soldado Rıllo, Tolgay Ali Arslan, , , Harun Tekin, Martın Skrtel, Sadık Çiftpınar

Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal

Demir Grup Sivasspor: Özer Hurmacı, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Paul Papp, Tolgahan Acar, , , Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Delvin Chanel Ndınga

Teknik Direktör: Ersel Uzgur

Hakem: Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz, Koray Gençerler

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