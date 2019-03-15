İşte Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler
Bugün 20:30'da başlayacak Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 26. Haftasında Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Fb Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Mehmet Topal, , Roberto Soldado Rıllo, Tolgay Ali Arslan, , , Harun Tekin, Martın Skrtel, Sadık Çiftpınar
Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal
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Demir Grup Sivasspor: Özer Hurmacı, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Paul Papp, Tolgahan Acar, , , Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Delvin Chanel Ndınga
Teknik Direktör: Ersel Uzgur
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz, Koray Gençerler
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