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Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
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ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN ADAY KADROSU AÇIKLANDI

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta 23 Mart Cumartesi günü Arnavutluk'a konuk olacağı karşılaşmanın aday kadrosu belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki ay-yıldızlıların aday kadrosuna şu isimler davet edildi:

Kaleci: Altay Bayındır (MKE Ankaragücü), İrfan Can Eğribayat (Adanaspor).

Savunma: Mert Yılmaz (Bayern Münih II), Murat Sağlam (Wolfsburg II), Mert Müldür (Rapid Wien), Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Kadir Kaan Özdemir (Konya Anadolu Selçukspor), Abdürrahim Dursun (1461 Trabzon), Can Beklan Coşkun (Greuther Fürth II).

Orta saha: Berkay Özcan (Hamburg), Mehmet Özcan (Eskişehirspor), Oğulcan Ülgün (Altınordu), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği), Hikmet Çiftçi (1.FC Köln II), Muhayer Oktay (Beşiktaş), Ahmet Canbaz (Werder Bremen II), Yusuf Sarı (Olimpik Marsilya II), Muhammed Enes Kiprit (FC Wacker Innsbruck), Doğukan Sinik (Antalyaspor).

Forvet: İlker Yüksel (Greuther Fürth II), Halil İbrahim Dervişoğlu (Sparta Rotterdam), Mücahit Can Akçay (Atiker Konyaspor).

Aday kadroya çağrılan oyuncular 18 Mart Pazartesi günü Limak Eurasia Kavacık İstanbul'da toplanacak.

Milliler, 3. Grup'taki ilk maçında Arnavutluk ile Elbasan Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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