﻿
A Milli Takım'da yeni dönem
﻿
Site İçi Arama
﻿

A MİLLİ TAKIM'DA YENİ DÖNEM

A Milli Takım'da yeni dönem

A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova maçları aday kadrosu açıklandı.

3660 Okunma

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz, uzun bir aradan sonra ay-yıldızlı takıma yeniden çağrıldı. Kadroda 7 yeni isim de bulunuyor.

Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilmesi sonrası açıklanacak kadro merak ediliyordu. 

Emre, Burak ve Gökhan yeniden

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan A Milli Takım aday kadrosuyla ilgili beklenen açıklama geldi. Tecrübeli teknik adamın, belirlediği aday kadroda uzun süredir A Milli Takım'a çağrılmayan Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün de yer alması dikkat çekti.

Yedi futbolcu ilk kez milli takımda

Teknik direktör Şenol Güneş, 7 futbolcuyu ilk kez A Milli Takım'a davet etti.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'da yakaladığı çıkışla 11 milyon euro bonservis ücretiyle Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Ozan Kabak'ı aday kadroya aldı.

Güneş, kaleci olarak Bursaspor'dan Muhammed Şengezer ve Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı ilk kez A Milli Takım'a çağırdı.

Aytemiz Alanyaspor'dan Efecan Karaca, Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın, Demir Grup Sivasspor'dan Emre Kılınç da ilk kez A Milli Takım aday kadrosunda kendilerine yer buldu.

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Muhammed Şengezer (Bursaspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp).

Defans: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Ozan Kabak (Stuttgart), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Emre Taşdemir (Galatasaray).

Orta saha: Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan).

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton)

ETİKETLER #MKE Ankaragücü #Antalyaspor #Atiker Konyaspor #Alanyaspor #Beşiktaş #Bursaspor #BB Erzurumspor #Çaykur Rizespor #Demir Grup Sivasspor #Evkur Y.Malatyaspor #Fenerbahçe #Galatasaray #Göztepe #Kasımpaşa #Kayserispor #M.Başakşehir #Akhisar Bel. #Trabzonspor #Adana Demirspor #Adanaspor #Afjet Afyonspor #Giresunspor #Altay #Altınordu #Balıkesirspor Baltok #Boluspor #Denizlispor #Elazığspor #Eskişehirspor #Gazişehir Gaziantep FK #Gençlerbirliği #Hatayspor #İstanbulspor #K Karabükspor #Osmanlıspor #Ümraniyespor #Bandırmaspor #Bugsaş Spor #Darıca G.Birliği #Etimesgut Bld. #Fatih Karagümrük #Fethiyespor #K.Maraşspor #Kırklarelispor #A. Selçukspor #Manisa BŞB.SK #Pendikspor #Şanlıurfaspor #Sivas Belediyespor #Tarsus İdman Yurdu #Tokatspor #Tuzlaspor #Z. Kömürspor #Menemen Bel. #Amed Sportif #Ankara Demirspor #Bayrampaşa #Bodrum Bel. #Eyüpspor #Gaziantepspor #Gümüşhanespor #Hacettepe Spor #İnegölspor #Kastamonuspor 1966 #Keçiörengücü #Manisaspor #Niğde Belediyespor #Sakaryaspor #Samsunspor #Sancaktepe Bel. #Sarıyer #Batman Petrol #Bayburtspor #Bergama Bel. #Bucaspor #Çatalca Spor #Düzcespor #Erbaaspor #Erzin Belediyespor #H.E. Adıvarspor #Karşıyaka #Kemerspor 2003 #Kocaeli Birlik Spor #Kozan Bel.SK #Mersin İdmanyurdu #Nazilli Belediyespor #Ofspor #Silivrispor #Yomraspor #1461 Trabzon #A. Bağcılar #Anagold 24Erzincanspor #Diyarbekirspor #Gölcükspor #K.Erciyesspor #Kırıkhanspor #Muğlaspor #Pazarspor #Tire 1922 Spor #Van BŞB #Yeşil Bursa #Adliyespor #Aydınspor 1923 #Düzyurtspor #Büyükçekmece Tepecikspor #Cizrespor #Çorum Bel. #Elaziz Belediyespor #Karacabey Birlik #Kızılcabölükspor #Kocaelispor #Payas Bel. #Sultanbeyli Bel. #Tekirdağspor #Beylerbeyispor #Derince Spor #Dersim Spor #Kartalspor #Kütahyaspor #Maltepespor #Manavgatspor #Orduspor #Denizli Bel. #Türk Metal Kırıkkalespor
Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
1
Gençlerbirliği'nden kulübün kurulduğu liseye ziyaret
2
Gençlerbirliği 96 yaşında
4
Kaplan: "Bizim, 'Ankaragücü küme düşecek' diye bir korkumuz yok"
2
Gençlerbirliği'nden 96. kuruluş yılı etkinliği
4
El Kabir'in yeni takımı belli oldu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿