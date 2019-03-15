A Milli Takım'da yeni dönem

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz, uzun bir aradan sonra ay-yıldızlı takıma yeniden çağrıldı. Kadroda 7 yeni isim de bulunuyor.

Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilmesi sonrası açıklanacak kadro merak ediliyordu.

Emre, Burak ve Gökhan yeniden

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan A Milli Takım aday kadrosuyla ilgili beklenen açıklama geldi. Tecrübeli teknik adamın, belirlediği aday kadroda uzun süredir A Milli Takım'a çağrılmayan Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün de yer alması dikkat çekti.

Yedi futbolcu ilk kez milli takımda

Teknik direktör Şenol Güneş, 7 futbolcuyu ilk kez A Milli Takım'a davet etti.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'da yakaladığı çıkışla 11 milyon euro bonservis ücretiyle Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Ozan Kabak'ı aday kadroya aldı.

Güneş, kaleci olarak Bursaspor'dan Muhammed Şengezer ve Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı ilk kez A Milli Takım'a çağırdı.

Aytemiz Alanyaspor'dan Efecan Karaca, Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın, Demir Grup Sivasspor'dan Emre Kılınç da ilk kez A Milli Takım aday kadrosunda kendilerine yer buldu.

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Muhammed Şengezer (Bursaspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp).

Defans: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Ozan Kabak (Stuttgart), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Emre Taşdemir (Galatasaray).

Orta saha: Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan).

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton)