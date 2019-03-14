Spor Toto 1.Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 26. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 Eskişehirspor-Altınordu: Mert Güzenge
16 Mart Cumartesi:
13.30 Ümraniyespor-Gazişehir Gaziantep: Erkan Özdamar
13.30 Birevim Elazığspor-Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Giresunspor-İstanbulspor: Burak Şeker
16.00 Osmanlıspor-Hatayspor: Süleyman Abay
17 Mart Pazar:
13.30 Afjet Afyonspor-Abalı Denizlispor: Atilla Karaoğlan
13.30 Altay-Kardemir Karabükspor: Muhammet Ali Meteoğlu
16.00 Boluspor-Balıkesirspor Baltok: Yasin Kol
16.00 Adanaspor-Gençlerbirliği: Emre Malok
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