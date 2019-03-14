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Spor Toto 1.Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı
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SPOR TOTO 1.LİG'DE 26. HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Spor Toto 1.Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 26. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 Eskişehirspor-Altınordu: Mert Güzenge

16 Mart Cumartesi:

13.30 Ümraniyespor-Gazişehir Gaziantep: Erkan Özdamar

13.30 Birevim Elazığspor-Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Giresunspor-İstanbulspor: Burak Şeker

16.00 Osmanlıspor-Hatayspor: Süleyman Abay

17 Mart Pazar:

13.30 Afjet Afyonspor-Abalı Denizlispor: Atilla Karaoğlan

13.30 Altay-Kardemir Karabükspor: Muhammet Ali Meteoğlu

16.00 Boluspor-Balıkesirspor Baltok: Yasin Kol

16.00 Adanaspor-Gençlerbirliği: Emre Malok
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