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Gençlerbirliği 96 yaşında
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GENÇLERBİRLİĞİ 96 YAŞINDA

Gençlerbirliği 96 yaşında

Gençlerbirliği başkanı Murat Cavcav, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, 96. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti

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Gençlerbirliği Kulübü, kuruluşunun 96. yıl dönümünü kutluyor.

Kırmızı-siyahlı kulüpten kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Sultanisi'nde bir futbol isyanı olarak başlayan hikaye bugün 96. yaşını kutluyor. Kulübümüz, sahada formasını terleten futbolcularımız, tribünde desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen taraftarımızla futbol dünyasında halen ilk günkü kadar farklı, ilk günkü kadar özel. 96 yıldır Ankara rüzgarına güç veren kurucularımıza, tüm başkanlarımıza, sporcularımıza, antrenörlerimize, taraftarımıza teşekkürü borç biliriz." denildi.

ANITKABİR ZİYARETİ

Kulüp başkanı Murat Cavcav, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve teknik heyet, 96. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Cavcav başkanlığındaki kırmızı-siyahlı kafile, saygı duruşunda bulundu.

Kafile daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve Murat Cavcav, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Başkan Cavcav, deftere şunları yazdı:

"Sevgili Atamız, Cumhuriyetle yaşıt kulübümüz bugün 96. yılını kutluyor. Cumhuriyetin ve başkentin takımı olmakla son derece övünçlüyüz. Senin ilkelerinden vazgeçmeden, dün ve bugün olduğu gibi yarın da göstermiş olduğun yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Seni özlüyor, şükran ve minnetle anıyoruz."
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2
Mali
14 Mart 201919:09
Nice yıllar dileyelim,nice başarılı yıllar
1
Genc
14 Mart 201915:34
96. yılında 1. Lig, 99. yılında süperlig şampiyonluğu, yakışır.
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