Gençlerbirliği'nden 96. kuruluş yılı etkinliği

Gençlerbirliği, 14 Mart Perşembe günü kuruluş yıl dönümü sebebiyle saat 11.15’te yönetim, teknik ekip, A takım futbolcuları, altyapı oyuncuları ve kardeş kulübü Hacettepe ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret edecek.
Daha sonra saat 13.00’te Başkent ekibinin teknik direktörü İbrahim Üzülmez, futbolcuları Selçuk Şahin, Mert Nobre ve Yıldırım Mert Çetin Gençlerbirliği'nin kurulduğu Ankara Atatürk Lisesi’ne giderek söyleşiye katılacak ve öğrencilerin sorularını yanıtlayacak.
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