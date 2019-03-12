El Kabir'in yeni takımı belli oldu

Yetenek israfi..Gol atmayi biliyor oyuncu olarak kucuk liglerin golcusu ama yedigi ekmege,giydigi formaya ve meslegine saygisi yok. Son 6 ayda cevirdigi dolaplarla hangi kulup bu adami almak gafletinde bulunur diye dusunuyordum. 3 aya kalmaz orayida bozar karaktersiz huzursuz herif

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GB

12 Mart 201923:21

Bundan sonra inşallah hiçbir kulübümüze musallat olmasın. Futbolculuğuna diyecek bir şey yok ama sporcu ruhu yok ! Kaytarıcı, vurdumduymaz ve kimseye saygısı olmayan bir yaratık.