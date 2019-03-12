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El Kabir'in yeni takımı belli oldu
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EL KABİR'İN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

El Kabir'in yeni takımı belli oldu

Ankaragücü ile yollarını ayıran El Kabir'in yeni takımı belli oldu.

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MKE Ankaragücü'nden ayrılan forvet oyuncusu Mostapha El Kabir, İsveç ekibi Kalmar FF ile sözleşme imzaladı.
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3
Profesor Oklitus
13 Mart 201902:49
Yetenek israfi..Gol atmayi biliyor oyuncu olarak kucuk liglerin golcusu ama yedigi ekmege,giydigi formaya ve meslegine saygisi yok. Son 6 ayda cevirdigi dolaplarla hangi kulup bu adami almak gafletinde bulunur diye dusunuyordum. 3 aya kalmaz orayida bozar karaktersiz huzursuz herif
2
GB
12 Mart 201923:21
Bundan sonra inşallah hiçbir kulübümüze musallat olmasın. Futbolculuğuna diyecek bir şey yok ama sporcu ruhu yok ! Kaytarıcı, vurdumduymaz ve kimseye saygısı olmayan bir yaratık.
1
Aykırı
12 Mart 201918:49
Hiç bir yerde başarılı olamaz inşallah karaktersiz
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