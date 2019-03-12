Ankaragücü'nde Djedje sezonu kapatmış olabilir!

Foto Albümü Ankaragücü'nde idman günlüğü (12.03.2019) 16 FOTO

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Mustafa Kaplan yönetiminde aerob koşusu ile antrenmana başlayan başkent ekibi, daha sonra koordinatif ısınma ile antrenmanı sürdürdü.

Dar alanda pas ve pres çalışması yapan sarı-lacivertliler, minyatür kalede yön değiştirmeli maç yaptı. Antrenman tam saha çift kale maç ile sonlandı.

Bursaspor maçında kasık ağrısı hisseden Brice Dja Djedje’nin çekilen MR sonucu kasığında yırtık olduğu belirlendi. Djedje’nin tedavisine başlandı.