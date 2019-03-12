Galatasaray, Antalyaspor maçını kazanarak ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 7 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Bu maçlarda Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor ve Antalyaspor'u yenen Galatasaray; Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kaldı.

Sahasında bileği bükülmüyor

Galatasaray, taraftarı önünde çıktığı son 32 lig maçında mağlubiyet görmedi.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda hiç yenilmedi.

Galatasaray, evindeki son 32 lig maçının 27'sini kazanıp 5'inden beraberlikle ayrıldı.

Onyekuru gol sayısını 11 yaptı

Müsabakada Galatasaray adına iki kez ağları havalandıran Henry Onyekuru, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 11'e çıkardı.

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en skorer oyuncusu olan Nijeryalı futbolcu, daha önce sezonun ilk yarısındaki İstikbal Mobilya Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında ikişer, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor müsabakalarında birer, ikinci devredeki MKE Ankaragücü müsabakasında ise 3 gol atmıştı.

Diagne önce VAR'a takıldı, sonra golünü attı

Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin 87. dakikada attığı gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası iptal edildi.

Belhanda'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Diagne, rakibi Diego'dan sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi. Daha sonra yapılan VAR incelemesinde pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

Senegalli futbolcu, 90+3. dakikada ise kaleci Boffin'den dönen topu kafa vuruşuyla ağlara göndermeyi başardı.

Devre arasında transfer edilen Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı forma altında ikinci kez ağları havalandırdı.

Terim'den Korkmaz'a puan yok

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor'u çalıştıran eski öğrencisi Bülent Korkmaz'a rakip olduğu 4. karşılaşmada da galibiyet sevinci yaşadı.

Bülent Korkmaz teknik direktörlük kariyerinde Kardemir Karabükspor, Başakşehir ve Antalyaspor'un başında, eski hocası Terim'in yönetimindeki Galatasaray'a karşı çıktığı 4 maçta da puan almayı başaramadı.

Mustafa Cengiz locadan takip etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, karşılaşmayı locasından takip etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği ceza nedeniyle protokol tribününe giremeyen Cengiz, müsabakayı başkan yardımcısı Yusuf Günay ile locadan takip etti.