Obradovic’ten Ataman’a övgü

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli koçu Zeljko Obradovic, Ribaund Dergisi'ne röportaj verdi.
Tecrübeli çalıştırıcı, Ergin Ataman ile rekabetinden, Maurizio Gherardini ile işbirliğine kadar çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.
Kariyerinin 41'inci kupa zaferini Fenerbahçe Beko ile Ankara'da düzenlenen Türkiye Kupası'nda yaşayan Obradovic, "Başarı her zaman takım işi olmuştur, son kupamızı da oyuncularım kazandı" dedi.
Sırp çalıştırıcı, final maçının ardından Ergin Ataman ile sohbet ettiklerini açıkladı; rakibini övdü.
Obradovic, "Anadolu Efes bu sezon çok iyi bir basketbol oynuyor. Onlarla ne zaman karşılaşsak duygusal açıdan çok özel bir mücadele oluyor" şeklinde konuştu.
Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımın genel menajeri Maurizio Gherardini ile kurdukları başarılı işbirliğine de dikkat çekti.
Obradovic, "Onunla çalışmak beni çok rahatlatıyor. Her gün bazı şeyleri tartışıyoruz. Detaylardaki ustalığıyla önemli işler yapıyor ve bu da beni rahatlatıyor" dedi.
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