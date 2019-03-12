Yumruklar havada uçuştu

İkili mücadelenin ardından yere düştü. Sonra sinirlenerek rakibinin arkasından koşup, yumruk atmaya başladı.

NBA'de geceye, milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın takımı Cleveland ile Toronto arasındaki karşılaşmada çıkan kavga damga vurdu.

Toronto'dan Serge Ibaka kendisine atılan uzun topun sonucunda Marquese Chriss ile itişti ve ardından da yere düştü.

Sinirlenerek yerden kalkan Ibaka, Chriss'e arkadan saldırıp yumruk atmaya başladı. Cleveland'lı oyuncu da karşılık vermekte gecikmedi.

Büyüyen kavgayı hakemler ve diğer oyuncular ayırırken, iki basketbolcu da diskalifiye edildi.

Cedi Osman'ın 19 sayı ile takımına katkı yaptığı maçı Cleveland Cavaliers, 126 - 101 kazandı.