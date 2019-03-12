﻿
Yumruklar havada uçuştu
﻿
Site İçi Arama
﻿

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Yumruklar havada uçuştu

NBA'de son zamanların en büyük kavgası çıktı. Cleveland Cavaliers ile Toronto Raptors arasında oynanan karşılaşmada yumruklar havada uçuştu.

380 Okunma

İkili mücadelenin ardından yere düştü. Sonra sinirlenerek rakibinin arkasından koşup, yumruk atmaya başladı.

NBA'de geceye, milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın takımı Cleveland ile Toronto arasındaki karşılaşmada çıkan kavga damga vurdu.

Toronto'dan Serge Ibaka kendisine atılan uzun topun sonucunda Marquese Chriss ile itişti ve ardından da yere düştü.

Sinirlenerek yerden kalkan Ibaka, Chriss'e arkadan saldırıp yumruk atmaya başladı. Cleveland'lı oyuncu da karşılık vermekte gecikmedi.

Büyüyen kavgayı hakemler ve diğer oyuncular ayırırken, iki basketbolcu da diskalifiye edildi.

Cedi Osman'ın 19 sayı ile takımına katkı yaptığı maçı Cleveland Cavaliers, 126 - 101 kazandı.

ETİKETLER
Gençlerbirliği'nden 96. kuruluş yılı etkinliği
3
El Kabir'in yeni takımı belli oldu
Ankaragücü'nde Djedje sezonu kapatmış olabilir!
Konyaspor'dan hakem tepkisi
Mehmet Yiğiner: "Mali olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz"
3
Ankaragücü, eski yönetimin borçlarından şikayetçi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿