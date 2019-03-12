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McGregor gözaltına alındı
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MCGREGOR GÖZALTINA ALINDI

McGregor gözaltına alındı

Khabib Nurmangedov'a karşı kaybettiği unvan maçındaki hareketleriyle dikkat çeken İrlandalı boksör McGregor uslanmıyor.

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İrlandalı boksör Conor Mcgregor, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındı.

Fotoğrafını çekmeye çalışan kişiyi darp edip telefonunu gasp etmekle suçlanan Conor Mcgregor, kefaletle serbest bırakıldı.

Yaklaşık 15 saat gözaltında tutulan İrlandalı boksörün, Miami Polis Merkezi'nden çıkışı kameralara yansıdı.

Miami polisi, İrlandalı boksörün 12 bin 500 dolar kefalet ile serbest bırakıldığını açıkladı.

Mcgregor geçen ekim ayında da Khabib Nurmangedov'a karşı kaybettiği unvan maçının ardından kavga çıkartmıştı.

İrlandalı sporcu, 6 ay men ve 50 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.
 

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