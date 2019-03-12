﻿
Pınar Karşıyaka'da hedef çeyrek final
﻿
Site İçi Arama
﻿

PINAR KARŞIYAKA'DA HEDEF ÇEYREK FİNAL

Pınar Karşıyaka'da hedef çeyrek final

Pınar Karşıyaka, Erkekler FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Ventspils'i konuk edecek.

349 Okunma

Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Pınar Karşıyaka, 13 Mart Çarşamba günü Letonya temsilcisi Ventspils'i ağırlayacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Deplasmandaki ilk maçta rakibine 78-76 yenilen yeşil-kırmızılı ekibin, turu geçmek için en az 3 sayı farkla kazanması gerekiyor.

Tur atlayacak takım, çeyrek finalde Dinamo Sassari (İtalya)-ZZ Leiden (Hollanda) eşlemesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa'da 205. randevu

Ventspils önünde Avrupa kupalarındaki 205. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 204 karşılaşmada 104 galibiyet, 99 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Bu maçlarda 16 bin 127 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 911 sayı gördü. 

ETİKETLER
Gençlerbirliği'nden 96. kuruluş yılı etkinliği
3
El Kabir'in yeni takımı belli oldu
Ankaragücü'nde Djedje sezonu kapatmış olabilir!
Konyaspor'dan hakem tepkisi
Mehmet Yiğiner: "Mali olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz"
3
Ankaragücü, eski yönetimin borçlarından şikayetçi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿