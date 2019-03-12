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VakıfBank Rusya deplasmanında
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VAKIFBANK RUSYA DEPLASMANINDA

VakıfBank Rusya deplasmanında

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında VakıfBank, Dinamo Moskova'ya konuk olacak.

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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Rusya temsilcisi Dinamo Moskova ile karşılaşacak.

Dinamo Moskova Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmanın rövanşı, 20 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

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