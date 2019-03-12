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Devler Ligi'nde zorlu gece
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DEVLER LİGİ'NDE ZORLU GECE

Devler Ligi'nde zorlu gece

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu bugün oynanacak iki maçla devam ediyor. Gecenin dikkat çeken maçında Juventus sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak.

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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu bugün oynanacak iki kritik maçla devam ediyor. 

Madrid'de oynanan ilk maçta Atletico Madrid'e 2-0 yenilen Cristiano Ronaldolu Juventus, Torino'da Atletico Madrid'i ağırlayacak. 

Gecenin diğer maçında ise Manchester City ilk maçta deplasmanda 3-2 yendiği Schalke karşısında tur arayacak. 

İki maçın da başlama saati 23.00. 

Daha önce Ajax, Tottenham Hotspur, Manchester United ve Porto tur atlamıştı. 

Çarşamba günü de Barcelona-Lyon, Bayern Münih-Liverpool maçları oynanacak ve tüm çeyrek finalistler belli olacak. 

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