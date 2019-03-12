Devler Ligi'nde zorlu gece

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu bugün oynanacak iki kritik maçla devam ediyor.



Madrid'de oynanan ilk maçta Atletico Madrid'e 2-0 yenilen Cristiano Ronaldolu Juventus, Torino'da Atletico Madrid'i ağırlayacak.



Gecenin diğer maçında ise Manchester City ilk maçta deplasmanda 3-2 yendiği Schalke karşısında tur arayacak.



İki maçın da başlama saati 23.00.



Daha önce Ajax, Tottenham Hotspur, Manchester United ve Porto tur atlamıştı.



Çarşamba günü de Barcelona-Lyon, Bayern Münih-Liverpool maçları oynanacak ve tüm çeyrek finalistler belli olacak.