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Banvit çeyrek final için sahaya çıkacak
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BANVİT ÇEYREK FİNAL İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Banvit çeyrek final için sahaya çıkacak

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Banvit, Brose Bamberg'i konuk edecek.

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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Banvit, 13 Mart Çarşamba günü Almanya temsilcisi Brose Bamberg'i ağırlayacak.

Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak maç, Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.

Bu organizasyonda geride kalan sezon çeyrek final oynayan turuncu-yeşilliler, başarısını tekrarlayabilmek için Brose Bamberg karşısında ter dökecek.

Eşleşmenin ilk maçında rakibine deplasmanda 81-79 kaybeden Banvit, yarın 3 ve üzeri farkla kazanması durumunda adını çeyrek finale yazdıran taraf olacak.

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