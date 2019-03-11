3 gol yemesine rağmen kalesinde devleşti

3 gol yedi ama kurtarışları ile geceye damga vurdu. Mağlubiyete engel olamasa da Atiker Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı yaptığı 10 kurtarışla yıldızlaştı.

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Spor Toto Süper Lig maçına konuk ekibin kalecisi damgasını vurdu.

Beşiktaş'ın yıldızları, Serkan Kırıntılı engellini aşmakta zorlandı. Milli futbolcu, 3 gol yemesine karşın yaptığı 10 kurtarış ile maçın adamlarından biri olmayı başardı.

Tecrübeli kaleci, uzatma dakikalarında gelen gol ile yıkıldı. 34 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performans ile milli takımın yeni hocası Şenol Güneş'e de adeta göz kırptı.