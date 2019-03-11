Ankaragücü, eski yönetimin borçlarından şikayetçi

Kulüpten yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü'nün maddi sıkıntılar yüzünden kapanma aşamasına gelmesine rağmen Spor Toto Süper Lig’e yükselmeyi başardığı hatırlatılarak, "12 yeni transfer yaparak ikinci devreye bambaşka bir takım hüviyetinde başlayan MKE Ankaragücü'nün devre arası transfer sürecinde kadrosuna kattığı futbolculara yaptığı ödemeler sonucu, Stanislav Sestak ve Michael Klukowski ile ilgili taksitleri ödeyemediği ortaya çıktı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, geçmiş dönemde transfer edilen Sestak ve Klukowski'nin alacaklarının ödenmeye devam edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ahmet Gökçek'in MKE Ankaragücü Kulübü Başkanlığı'nı yürüttüğü dönemde yapılan transferlerle sarı-lacivertli takımın başı hala büyük dertte. Zamanında yapılan yanlış hamleler sonucu 10 yıl öncesine ait borçlarla karşı karşıya kalan sarı-lacivertli kulüp, Sestak ve Klukowski ile ilgili taksitleri bir hafta içinde ödeyemezse büyük bir sıkıntı yaşayabilir. Kulüp, söz konusu taksit ödemelerini yapamazsa FIFA'nın katı kurallarıyla karşı karşıya kalıp puan silme cezası alabilir."