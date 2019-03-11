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Ankaragücü, eski yönetimin borçlarından şikayetçi
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ANKARAGÜCÜ, ESKİ YÖNETİMİN BORÇLARINDAN ŞİKAYETÇİ

Ankaragücü, eski yönetimin borçlarından şikayetçi

MKE Ankaragücü Kulübü, 2010 yaz transfer döneminde kadroya katılan Sestak ve Klukowski'nin alacaklarının ödenmeye devam edildiğini bildirdi.

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Kulüpten yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü'nün maddi sıkıntılar yüzünden kapanma aşamasına gelmesine rağmen Spor Toto Süper Lig’e yükselmeyi başardığı hatırlatılarak, "12 yeni transfer yaparak ikinci devreye bambaşka bir takım hüviyetinde başlayan MKE Ankaragücü'nün devre arası transfer sürecinde kadrosuna kattığı futbolculara yaptığı ödemeler sonucu, Stanislav Sestak ve Michael Klukowski ile ilgili taksitleri ödeyemediği ortaya çıktı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, geçmiş dönemde transfer edilen Sestak ve Klukowski'nin alacaklarının ödenmeye devam edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ahmet Gökçek'in MKE Ankaragücü Kulübü Başkanlığı'nı yürüttüğü dönemde yapılan transferlerle sarı-lacivertli takımın başı hala büyük dertte. Zamanında yapılan yanlış hamleler sonucu 10 yıl öncesine ait borçlarla karşı karşıya kalan sarı-lacivertli kulüp, Sestak ve Klukowski ile ilgili taksitleri bir hafta içinde ödeyemezse büyük bir sıkıntı yaşayabilir. Kulüp, söz konusu taksit ödemelerini yapamazsa FIFA'nın katı kurallarıyla karşı karşıya kalıp puan silme cezası alabilir."
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Serdar06
11 Mart 201919:01
Bu karekteri zayıf futbolcuları transfer eden karakter fukarası idareciler 10 yıl önce bunların alacağını niye ödememişler? Ank.Gücü çiftlik mi? şimdiki yönetim eski idarecileri adalete hukuka sevk etmeli. Herkes yaptığının hesabını hukuk önünde vermeli.110 yıllık çınara bunlar yapılmamalı.Puan silinirse çok zora girer kulüp.
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