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Gençlerbirliği, Altay'ı tek golle geçti
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GENÇLERBİRLİĞİ, ALTAY'I TEK GOLLE GEÇTİ

Gençlerbirliği, Altay'ı tek golle geçti

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği sahasında Altay'ı 1-0 yendi.

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Süper Lig’e doğrudan yükselmeyi hedefleyen Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig’in 25. hafta maçında Altay'ı konuk etti.

Yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan başkent ekibi, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Bu sonuçla İzmir temsilcisinin 8 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Eryaman Stadı’nda oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği’ne 3 puanı getiren golü 61. dakikada penaltıdan Stancu attı.

Bu sonuçla puanını 51’e çıkaran Gençlerbirliği, maç fazlasıyla Denizlispor’u geçerek liderliğe yükseldi.

Gençlerbirliği kalecisi Emrullah'ın kalesinde devleştiği karşılaşmada 4 net fırsattan yararlanamayan Altay ise 8 hafta sonra mağlup oldu ve 34 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında İzmir Atatürk Stadı’nda oynanan mücadeleyi de kırmızı-siyahlı ekip aynı skorla kazanmıştı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Zorbay Küçük, Gökhan Memişoğlu, Cemal Bingül

Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Yıldım Mert Çetin, Alper Uludağ, Yasin Pehlivan, Selçuk Şahin, Ahmet İlhan Özek, Sessegnon (Dk. 79 Bekir Yılmaz), Deniz Yılmaz (Dk. 64 Jailton), Stancu (Dk. 86 Nadir Çiftçi)

Altay: Aydın Bağ, Yasin Palaz (Dk. 89 Mustafa Murat Uslu), Gençer Cansev, Ulaş Zengin, Özgür Özkaya, Tavares (Dk. 64 İbrahim Akın), Ferhat Çulcuoğlu, Putsila, Tatos (Dk. 84 İhsan Furkan Deniz), Kappel, Paixao

Gol: Dk. 61 Stancu (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 21 Sessegnon, Dk. 46 Stancu, Dk.90+2 Alper Uludağ (Gençlerbirliği), Dk. 37 Özgür Özkaya, Dk. 46 Gençer Cansev, Dk. 76 Ulaş Zengin, Dk. 80 Tatos, Dk. 90+2 Putsila (Altay)
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