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Akhisarspor'un deplasman kabusu
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AKHİSARSPOR'UN DEPLASMAN KABUSU

Akhisarspor'un deplasman kabusu

Ligde son sırada yer alan yeşil-siyahlı ekip, deplasmandaki kötü sonuçlarını Trabzonspor karşısında da sürdürdü.

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Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Akhisarspor, deplasmandaki kötü sonuçlarına bir yenisini daha ekledi.

Trabzonspor karşısında öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamayan yeşil-siyahlı ekip 25. haftayı 21 puanla son sırada geçti. Bu sezon dış sahada 12. maçını geride bırakan Ege temsilcisi, deplasmanda sadece 4 puan aldı.

Dış sahada 6 maçtır galip gelemeyen ve sadece 1 puan alabilen Akhisarspor, kalan 9 haftada ligde kalma mücadelesini sürdürecek.

Bu sezon daha önce Çaykur Rizespor ve Bursaspor karşısında ilk golü bulmasına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılan yeşil-siyahlı ekip Trabzonspor karşısında da üstünlüğünü koruyamadı ve haftayı puansız kapattı.

Akhisarspor, lige verilecek aradan önce 16 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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