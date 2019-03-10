Giresunspor 12 haftalık şanssızlığını kırdı

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Boluspor'u 3-1 mağlup eden Giresunspor'da 12 maç sonra galibiyet sevinci yaşandı.

Yeşil-beyazlılar ligde son olarak 10 Kasım 2018'de 12. hafta karşılaşmasında, evinde ağırladığı Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Giresun Atatürk Stadı'nda dün Boluspor'u konuk eden Karadeniz temsilcisi, rakibini 3-1 mağlup etti ve 119 gün sonra yeşil sahadan mutlu ayrıldı. Boluspor galibiyeti ayrıca Giresunspor'un 2019 yılındaki ilk 3 puanı oldu.

Giresunspor, son 12 haftada 6 beraberlik aldı, 6 maçta ise rakiplerine mağlup oldu.

Geride kalan 25 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 26 puan toplayan yeşil-beyazlılar, maç fazlasıyla 14. sırada yer alıyor.

- Karademir: "Kötü gidişatı durdurduk"

Kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, haftalardır iyi mücadele etmelerine rağmen şanssızlıklardan dolayı hedefledikleri galibiyetleri alamadıklarını belirterek, "Boluspor maçıyla bu şanssızlığımızı kırdık ve 12 maç sonra 3 puan aldık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Karademir, kalan 9 maçta da iyi sonuçlar alıp, sezon sonunda ligi en iyi yerde tamamlamak istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Boluspor galibiyeti ile ligde bir nebze de olsa rahat nefes aldık. Kötü gidişata 'Dur' dedik ve kalan haftalar öncesi moral kazandık. Ligde kalan 9 maçta da en iyi sonuçları alacağız ve alt sıralardan hızla uzaklaşıp, sezonu en iyi yerde tamamlamak istiyoruz."