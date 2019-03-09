Aybaba: "Sonlandırma sorunumuzu bir türlü çözemiyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Bursaspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, oyuna çok iyi başladıklarını ve ilk bölümde 3 net pozisyona girdiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aybaba, girdikleri pozisyonları gole çeviremediklerini kaydetti.

"Sonlandırma konusundaki sorunumuzu bir türlü çözemiyoruz"

Kendileri gibi puana şiddetle ihtiyacı olan takımların böyle pozisyonlardan boş dönmemesi gerektiğine dikkati çeken Aybaba, "Boş dönünce sorun başlıyor. Oyuncuların kendine güveninde düşüş başlıyor, teknik heyette düşüş başlıyor. Sonlandırma konusundaki sorunumuzu bir türlü çözemiyoruz. İkinci yarıda oyun dengelendi. iki takım da pozisyonlara girdi. Deplasmanda alınan 1 puan var. Kazansaydık bizim için önemli bir ivme olacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

"Bunları evlatlarımızı kaybetmeden önce yapsak daha iyi olurdu"

Başkent temsilcisinin vefat eden iki taraftarı nedeniyle iki takım taraftarlarının yaptığı hareketlerin duygusal olduğunu vurgulayan Aybaba, şunları söyledi:

"Bunları evlatlarımızı kaybetmeden önce yapsak daha iyi olurdu. Biz bunları yapabilecek kocaman bir ülkeyiz. Futbolun içinden beslenen milyonlarca insan var. Kendi içimizde bu sorunları çözelim, statları hep bu hale getirelim. Bizim bu birikimimiz var. Biz içine girmez, top dolaştırmayı severiz. Bunu yaptıkça bu tür sorunları yaşamaya devam ederiz."