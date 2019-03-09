﻿
Aybaba: "Sonlandırma sorunumuzu bir türlü çözemiyoruz"
﻿
Site İçi Arama
﻿

AYBABA: "SONLANDIRMA SORUNUMUZU BİR TÜRLÜ ÇÖZEMİYORUZ"

Aybaba: "Sonlandırma sorunumuzu bir türlü çözemiyoruz"

MKE Ankaragücü ile deplasmanda berabere kalan Bursaspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, "Sonlandırma konusundaki sorunumuzu bir türlü çözemiyoruz" ifadelerini kullandı.

356 Okunma

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Bursaspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, oyuna çok iyi başladıklarını ve ilk bölümde 3 net pozisyona girdiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aybaba, girdikleri pozisyonları gole çeviremediklerini kaydetti.

"Sonlandırma konusundaki sorunumuzu bir türlü çözemiyoruz"

Kendileri gibi puana şiddetle ihtiyacı olan takımların böyle pozisyonlardan boş dönmemesi gerektiğine dikkati çeken Aybaba, "Boş dönünce sorun başlıyor. Oyuncuların kendine güveninde düşüş başlıyor, teknik heyette düşüş başlıyor. Sonlandırma konusundaki sorunumuzu bir türlü çözemiyoruz. İkinci yarıda oyun dengelendi. iki takım da pozisyonlara girdi. Deplasmanda alınan 1 puan var. Kazansaydık bizim için önemli bir ivme olacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

"Bunları evlatlarımızı kaybetmeden önce yapsak daha iyi olurdu"

Başkent temsilcisinin vefat eden iki taraftarı nedeniyle iki takım taraftarlarının yaptığı hareketlerin duygusal olduğunu vurgulayan Aybaba, şunları söyledi:

"Bunları evlatlarımızı kaybetmeden önce yapsak daha iyi olurdu. Biz bunları yapabilecek kocaman bir ülkeyiz. Futbolun içinden beslenen milyonlarca insan var. Kendi içimizde bu sorunları çözelim, statları hep bu hale getirelim. Bizim bu birikimimiz var. Biz içine girmez, top dolaştırmayı severiz. Bunu yaptıkça bu tür sorunları yaşamaya devam ederiz."

ETİKETLER #Bursaspor
TFF'den Eren ve Mert'in ailelerine destek kararı
Ankaragücü-Bursaspor maçında anlamlı buluşma
4
Kardeşlerin karşılaşmasında gol çıkmadı...
Ankaragücü - Bursaspor maçına doğru
Eren ve Mert için mevlit okutuldu
1
Mustafa Kaplan: "İki dinamik takımın maçı olacak"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿