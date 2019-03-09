TFF'den Eren ve Mert'in ailelerine destek kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, geçen hafta Antalyaspor deplasmanı dönüşü meydana gelen trafik kazasında vefat eden MKE Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün ailelerine destek olma kararı aldı.



TFF'den yapılan açıklamaya göre TFF Başkanı Hüsnü Güreli, yardımda bulunma kararını MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'e bildirdi.



Mehmet Yiğiner de, "Rahmetli yavrularımızın yakınları için yapılan bu destek ve katkı, bizleri çok duygulandırdı. TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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