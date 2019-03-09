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Osman Özköylü: Oyunun hakkı zaten beraberlikti
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OSMAN ÖZKÖYLÜ: OYUNUN HAKKI ZATEN BERABERLİKTİ

Osman Özköylü: Oyunun hakkı zaten beraberlikti

Adana Demirspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Osmanlıspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Oyunun hakkı zaten beraberlikti, bence iyi bir sonuç oldu" diye konuştu.

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Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Osmanlıspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, maçın hakkının beraberlik olduğunu ifade etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özköylü, iyi bir maç olduğunu, rakiplerinin özellikle son üç haftadır çıkışa geçtiğini dile getirdi.

Adana Demirspor'un son iki maçını da kazandığını anımsatan Özköylü, "Kendi sahasında seyircisinin katkısıyla coşkulu oynayan takım. Bu coşkuya oyuncular iyi cevap veriyor. İlk 15 dakika da onların istediği gibiydi." diye konuştu.

Özköylü, ilk yarının son 25 dakikasında tamamen oyunun kontrolünü ellerine aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İkinci yarı ortada geçen bir maç oldu. Adana Demirspor'un 1-2 tane tehlikeli olabilecek atağı olduğu görülse de baktığınız zaman pozisyon yoktu. İki takım da çok fazla üretken olamadı. Biz düşündüğümüz çıkışları iyi yapabilsek ön tarafta topları doğru final paslarıyla buluşturabilsek belki etkili olabilirdik ama yapamadık. Oyunun hakkı zaten beraberlikti, bence iyi bir sonuç oldu. Oyuncularımı kutluyorum."

 

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