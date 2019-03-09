Kardeşlerin karşılaşmasında gol çıkmadı...

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Hedef malatya

9 Mart 201923:22

Onemli bir puan kaybi yasadik. Bir haftadir yasadigimiz aci ve taraftarlarin bir araya gelmis olmasi takimin hizini kesmis gibi. Ama bazen bu tip duygulari yasayabilmek de onemli. 9 mac kaldi ve son 5 macimiz cok zor.oynayacagimiz ilk dort macta en az iki galibiyet gerekli. Disarda malatya kayseri icerde fb ve konya maclari. İki galibiyet kadar fb ve kayseriye yenilmemek de onemli. Herseye ragmen emeklerinize tesekkur. Basarilar