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Kardeşlerin karşılaşmasında gol çıkmadı...
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KARDEŞLERİN KARŞILAŞMASINDA GOL ÇIKMADI...

Kardeşlerin karşılaşmasında gol çıkmadı...

Ankaragücü, evinde kardeş Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın geliri, geçen hafta trafik kazasında hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarları Mert Çakır ve Eren Açıkgöz'ün ailelerine bağışlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

3'üncü dakikada Bursaspor'un atağında Saivet'in ortasına yükselen Chedjou'nun kafasında top auta çıktı.

7'nci dakikada sağ kanattan Boyd'un pasıyla ceza sahasına giren Orgill'in şutu kaleci Okan'da kaldı.

12'nci dakikada Umut'un ortasında ceza sahası içinde topu göğsüyle yumuşatan Sakho'nun şutu üsten auta çıktı.

18'inci dakikada Kitsiou'nun ortasında ceza sahasında topla buluşan Sacko, topu kale yerine auta gönderdi.

36'ncı dakikada Boyd'un köşe vuruşunda ceza sahası içinde Kulusic topa kafayla vurdu, top üstten dışarı çıktı.

40'ıncı dakikada ceza sahası sağ tarafından Aytaç serbest vuruş kullandı. Top direkten döndü.

51'inci dakikada Yusuf Erdoğan'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Lima, topu ayağından açınca Bursaspor golden oldu.

61'inci dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Boyd'un şutunda top kale direğini sıyırarak auta çıktı.

65'inci dakikada Pinto'nun ara pasında Sacko'nun şutu kaleci Okan'da kaldı.

Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

MAÇ ÖNCESİ ÇIKAN KAVGAYA TRİBÜNLER TEPKİ GÖSTERDİ

MKE Ankaragücü - Bursaspor mücadelesi öncesinde tribünde farklı kulüplerden formalarıyla gelen birçok kulüp taraftarı yer aldı. Protokol tribünün karşısındaki bölümde çıkan kavgaya diğer tribünler "Huzuru bozanlar dışarı çıksın" sloganlarıyla tepki gösterdi.
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4
Hedef malatya
9 Mart 201923:22
Onemli bir puan kaybi yasadik. Bir haftadir yasadigimiz aci ve taraftarlarin bir araya gelmis olmasi takimin hizini kesmis gibi. Ama bazen bu tip duygulari yasayabilmek de onemli. 9 mac kaldi ve son 5 macimiz cok zor.oynayacagimiz ilk dort macta en az iki galibiyet gerekli. Disarda malatya kayseri icerde fb ve konya maclari. İki galibiyet kadar fb ve kayseriye yenilmemek de onemli. Herseye ragmen emeklerinize tesekkur. Basarilar
3
Feridun Baloğlu
9 Mart 201923:11
Ankaragücü ligi ilk 8,de tamamlar..Güçlü bir takım kurulmuş, kutlarım.
2
Ffb
9 Mart 201923:09
Duygular ağır bastı, bu nedenle Ankaragücü yavaş oynadı. Ancak gördük ki A.G. bu ligin en iyi takımlarından biri. Ligi ilk 8,de tamamlar. Kutluyorum.
1
Cubuklu
9 Mart 201921:22
Mustafa hocam işimiz çok zor görünüyor bursayida yikamazsak kimi yukarısı bilemiyorum
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