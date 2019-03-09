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Hacettepe'de taraftar morali
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HACETTEPE'DE TARAFTAR MORALİ

Hacettepe'de taraftar morali

Ankara Demirspor galibiyeti ile moral bulan Hacettepe bu hafta deplasmanda İnegölspor’a konuk oluyor.

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Ankara Demirspor galibiyeti ile moral bulan Hacettepe bu hafta deplasmanda İnegölspor’a konuk oluyor.

Maç hazırlıklarını İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanlarla sürdüren başkent temsilcisinin antrenmanda özel misafirleri vardı.

Hacettepe Spor taraftar grubu Inferno üyelerinin izlediği antrenman sonunda, taraftarlar futbolculara baklava ikram etti.

Taktik ağırlıklı yapılan antrenmanın ardından Hacetepe Spor bugün maçın yapılacağı Bursa şehrine hareket edecek.

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