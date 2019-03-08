Ankaragücü'nden son dakika gelişmeler

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında, Eryaman Stadyumu’nda Bursaspor’u ağırlayacak Ankaragücü’nde hazırlıklar tamamlandı.

Mustafa Kaplan yönetimindeki sarı-lacivertli takımın, Bursaspor karşısında sahada yer alacak kadrosu da belirlendi.

Kaptan Sedat'ın yerine Moke

Sarı kart cezası nedeniyle bu hafta oynayamayacak olan Kaptan Sedat Ağçay’ın yerine devre arasında Konyaspor’dan transfer edilen Fransız uyruklu oyuncu Wilfried Moke’nin şans bulacağı öğrenildi.

Ankaragücü’nün teknik patronu Mustafa Kaplan, iki hafta önce oynanan BB Erzurumspor maçında oyundan çıkarken karardan memnun olmayan ifadeler sergileyen Moke’yi geçen hafta 4-2 kazanılan Antalyaspor maçının kadrosuna almayarak sessiz sedasız bir şekilde cezalandırmıştı.

Orta saha oyuncusu Moke, daha önce Ankaragücü formasıyla 4 maça çıkarak toplamda 320 dakika süre almıştı.

Bursaspor karşısına 3 puan parolasıyla çıkacaklarını açıklayan Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan’ın bu önemli karşılaşmada, Sedat-Moke değişikliği dışında geçen hafta kazanan kadroyu bozmayacağı bildirildi.

Ankaragücü’nün Bursaspor karşısındaki muhtemel 11’i şu şekilde: Altay -Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto – Moke, Djedje – Sacko, Canteros, Boyd – Orgill

Başkent ekibinde sarı kart sınırında oyuncu bulunmazken, takımın önemli isimlerinden Altay, Kitsiou, Kulusic, Orgill, Boyd ise ligde 2 sart gördü.

El Kabir’e Mustafa Kaplan’dan izin çıkmadı

Öte yandan, Ankaragücü’nde sezon başından beri çıkardığı sorunlarla gündemden düşmeyen Faslı oyuncu El Kabir’in sözleşmesi geçtiğimiz günlerde fesih edildi.

Birkaç gün önce sakatlığının düzeldiği iddiasıyla tesislere gelip antrenmanlara katılmak isteyen El Kabir’e Mustafa Kaplan’dan izin çıkmadığı öğrenildi. Takımın başarılı sonuçlar alıp sıralamada yukarı doğru çıktığı bu dönemde sorunlu bir oyuncuyu takımda görmek istemediğini belirten Mustafa Kaplan, yönetim ile konuşarak oyuncunun sözleşmesinin fesih edilmesini istediği ortaya çıktı. Kalan 10 haftada da oyuncudan nasıl bir verim alınacağı belli olmazken, bu iki sebeple El Kabir’in sözleşmesi karşılıklı anlaşarak fesih edildi.

Ayrıca, devre arasında belirlenen takım kadrosunda kendine yer bulamayan İsveçli kaleci Hopf’un da sözleşmesi fesih edildi.