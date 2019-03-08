Ankaragücü'nden son dakika gelişmeler

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında, Eryaman Stadyumu’nda Bursaspor’u ağırlayacak Ankaragücü’nde hazırlıklar tamamlandı.
Mustafa Kaplan yönetimindeki sarı-lacivertli takımın, Bursaspor karşısında sahada yer alacak kadrosu da belirlendi.
Kaptan Sedat'ın yerine Moke
Sarı kart cezası nedeniyle bu hafta oynayamayacak olan Kaptan Sedat Ağçay’ın yerine devre arasında Konyaspor’dan transfer edilen Fransız uyruklu oyuncu Wilfried Moke’nin şans bulacağı öğrenildi.
Ankaragücü’nün teknik patronu Mustafa Kaplan, iki hafta önce oynanan BB Erzurumspor maçında oyundan çıkarken karardan memnun olmayan ifadeler sergileyen Moke’yi geçen hafta 4-2 kazanılan Antalyaspor maçının kadrosuna almayarak sessiz sedasız bir şekilde cezalandırmıştı.
Orta saha oyuncusu Moke, daha önce Ankaragücü formasıyla 4 maça çıkarak toplamda 320 dakika süre almıştı.
Bursaspor karşısına 3 puan parolasıyla çıkacaklarını açıklayan Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan’ın bu önemli karşılaşmada, Sedat-Moke değişikliği dışında geçen hafta kazanan kadroyu bozmayacağı bildirildi.
Ankaragücü’nün Bursaspor karşısındaki muhtemel 11’i şu şekilde: Altay -Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto – Moke, Djedje – Sacko, Canteros, Boyd – Orgill
Başkent ekibinde sarı kart sınırında oyuncu bulunmazken, takımın önemli isimlerinden Altay, Kitsiou, Kulusic, Orgill, Boyd ise ligde 2 sart gördü.
El Kabir’e Mustafa Kaplan’dan izin çıkmadı
Öte yandan, Ankaragücü’nde sezon başından beri çıkardığı sorunlarla gündemden düşmeyen Faslı oyuncu El Kabir’in sözleşmesi geçtiğimiz günlerde fesih edildi.
Birkaç gün önce sakatlığının düzeldiği iddiasıyla tesislere gelip antrenmanlara katılmak isteyen El Kabir’e Mustafa Kaplan’dan izin çıkmadığı öğrenildi. Takımın başarılı sonuçlar alıp sıralamada yukarı doğru çıktığı bu dönemde sorunlu bir oyuncuyu takımda görmek istemediğini belirten Mustafa Kaplan, yönetim ile konuşarak oyuncunun sözleşmesinin fesih edilmesini istediği ortaya çıktı. Kalan 10 haftada da oyuncudan nasıl bir verim alınacağı belli olmazken, bu iki sebeple El Kabir’in sözleşmesi karşılıklı anlaşarak fesih edildi.
Ayrıca, devre arasında belirlenen takım kadrosunda kendine yer bulamayan İsveçli kaleci Hopf’un da sözleşmesi fesih edildi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.