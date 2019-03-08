Stelios Kitsiou: "Ankaragücü taraftarları da Yunan taraftarları gibi ateşli"

MKE Ankaragücü'nün Yunan futbolcusu Stelios Kitsiou, Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduğunu ve burada iyi zaman geçirdiğini söyledi.



Başkent ekibine transfer olduktan sonra 5 maçta da 90 dakika forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamada, iki ülke insanı arasında bir fark görmediğini dile getirerek, 'Türkiye benim için farklı bir yerdi. Ben de bunu denemek istedim. Gerçekten geldiğime memnunum. Burada gerçekten iyi zaman geçiriyorum.' dedi.



'Ben iki ülke insanı arasında bir problem görmüyorum.' diyen Kitsiou, şöyle konuştu:



'Aramızda bir fark görmüyorum. Sizler de çok arkadaş canlısınız. Gerçekten burada kendimi çok rahat hissediyorum. Buradaki herkesin bana davranışları güzel. Yunanistan ile Türkiye kültürü birbirine çok yakın. Burada farklı bir şey göremiyorum. Ülkemdeki hayat standartları nasılsa buradaki de aynı. Farklı değişik bir şey görmedim. İnsanlar bana yardımcı oluyor.'



Yunan ekibi PAOK'ta son 6 ayda fazla forma şansı bulamadığını hatırlatan Yunan futbolcu, 'Ondan önce Belçika'da tüm maçlarda şans buldum. Ankaragücü'nde ise 5 maçtır oynuyorum. Zaten buraya oynamak için gelmiştim.' ifadelerini kullandı.

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MKE Ankaragücü'ne transferinden önce kulübü sadece isminden dolayı tanıdığını aktaran Kitsiou, 'Fazla bir bilgim yoktu. Buraya geldikten sonra takımı yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Türkiye Ligi'nde ise bazı maçları zaman buldukça izliyordum.' diye konuştu.



'Ankaragücü taraftarları da takımı ateşliyor'



Stelios Kitsiou, kendi ülkesindeki taraftarlarla, sarı-lacivertli ekibin taraftarlarının birbirine çok benzediğini anlattı.



İki ülke taraftarlarının aynı düzeyde olduğuna dikkati çeken Kitsiou, 'Yunan ve Türk taraftarlar arasında benzerlikler var. Ankaragücü taraftarları da Yunan taraftarları gibi takımı ateşliyor ve destekliyor.' ifadelerine yer verdi.



'Ligde kalacağımızı düşünüyorum'



Başkent ekibinin ligde kalma mücadelesinin hatırlatılması üzerine Yunan futbolcu, 'Kalbimden geçen tek şey takımın ligde kalması. Ondan sonra gerisini düşünürüz. İlk olarak bu takımın ligden düşmesini hiç istemiyorum. Önemli olan şey takımı ligde tutmak. Ligde kalacağımızı düşünüyorum.' diye konuştu.

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Bir defans oyuncusu olarak atağa kalkmayı çok sevdiğini anlatan Kitsiou, şunları kaydetti:



'Hücuma destek veren bir futbol oynanam tamamen benim mantalitem. Ben atak yapmayı çok seviyorum ama önce defans oyuncusuyum. Bu takıma benimle birlikte birçok yeni arkadaşım katıldı. İyi bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Gerek saha içinde, gerek saha dışında çok iyi bir iletişime sahibiz. Zaten sizler de bunu maçlar da görüyorsunuz. Bu da maçlara çok iyi bir şekilde yansıyor.'