Ankaragücü - Bursaspor maçına doğru

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında 9 Mart Cumartesi günü Bursaspor ile karşılaşacak. Her iki ekip de maçtan 3 puanla ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

Eryaman Stadı'nda, saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Serkan Çınar yönetecek.

Başkent ekibinin takım kaptanı Sedat Ağçay sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Ligdeki son 2 maçından galibiyetle ayrılan MKE Ankaragücü, 30 puan ve averajla 12. sırada yer aldı. Bursaspor ise 27 puanla 15. basamakta bulunuyor.

Taraftarlar unutulmadı

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, Antalyaspor maçından dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden taraftarlar Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ı Bursaspor maçında anacak.

Yönetim kurulu, üzerinde "Mert / Eren Unutmayacağız" yazılı 20 bin siyah tişörtü yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Eryaman Stadı'na gelecek taraftarlara dağıtacak.

78. randevu

Ankaragücü ve Bursaspor, Süper Lig'de 77 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 28-23'lük Bursaspor üstünlüğü bulunuyor (26B).

Bursaspor, Süper Lig'de Ankaragücü ile karşılaştığı son dokuz maçta yenilmedi (5G 4B); bu maçların altısında kalelerini gol kapattılar.

Ankaragücü, Süper Lig'de Bursaspor ile evinde oynadığı son sekiz maçın sadece birini kaybetti (3G 4B); bu maçların beşinde gol yemediler.

Son dört Süper Lig maçında üç galibiyet alan ve hiç yenilmeyen Ankaragücü, daha önceki dokuz karşılaşmadan sadece bir puan çıkarabilmişti (1B 8M).

Süper Lig'deki son 10 maçının sadece birini kazanan Bursaspor (5B 4M), tek galibiyetini geçen hafta Sivasspor'u yenerek aldı (3-2).

Bu sezon Süper Lig'de en az penaltı golü atan iki takımdan biri Bursaspor (1; Ankaragücü ile eşit).

Süper Lig'in ilk 24 haftasında iç sahada oynanan maçlarda rakip kaleye en az isabetli şut çeken takım olan Ankaragücü (40), bu şutların %35'ini ikinci devredeki karşılaşmalarda buldu (14/40).

Süper Lig'in ikinci yarısında Ankaragücü'nün attığı dokuz golde Dever Orgill (5 gol & 1 asist) ya da Tyler Boyd'dan (2 gol & 4 asist) en az birinin katkısı var.

Geçen hafta Sivasspor'a attığı golle bu sezon beşinci golüne ulaşan Bursasporlu Aytaç Kara, Süper Lig kariyerindeki en golü sezonunu yaşıyor.

Teknik direktörlük kariyerinde çıktığı Ankaragücü deplasmanlarında sadece iki galibiyet alabilen Samet Aybaba (3B 6M), son üç karşılaşmada puan sevinci yaşayamadı