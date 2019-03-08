Foto Albümü Kartal ailesinden taziye ziyareti 8 FOTO

Çaykur Rizespor ve Etimesgut Belediyespor Başkanı Hasan Kartal, Gençlerbirliği Asbaşkanı Şahin Kartal ile birlikte Antalyaspor maçı dönüşü Afyon’da kaza geçirerek hayata gözlerini yuman Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz’ün ailelerini ziyaret etti.

Her zaman ailelerin yanında olacaklarını belirten Hasan Kartal “Yıllardır futbol camiasının içindeyim. Hem Rizespor’da hem Etimesgut Belediyespor’da taraftarların deplasmana gideceklerini duyduğumda korkar, kazasız belasız gidip gelmeleri için dua ederim. Kaza haberini duyduğumda derin bir acı hissettim ve ailelerin yanında olmak istedim. Vefatlarının ardından tüm takım taraftarlarının kenetlenmesi, birbirleri ile olan kavgaları sonlandırmaları Türk futbolu açısından bir milattır. Bu genç kardeşlerimiz artık aramızda yok ama çok güzel bir dostluğa köprü oldular. Bugün gördüm ki aileler belki çocuklarını kaybetti ama binlerce evlatları oldu. Mekanları cennet olsun. Başta Ankaragücü taraftarları olmak üzere tüm dostlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

Gençlerbirliği Asbaşkanı Şahin Kartal ise ailelerin yaşadığı tarifsiz acının tüm futbolseverlerin ortak acısı haline geldiğini söyleyerek “Futbolun rengi yok. Ölümün ise tarifi. Bu genç kardeşlerimiz takımlarının aşkı ile binlerce kilometre yol yaparken elim bir trafik kazasında aramızdan ayrıldı. Her zaman dost ve kardeş olduğumuz Ankaragücü camiasına başsağlığı diliyorum. Umarım böyle üzücü olaylar bir daha yaşanmaz, Mert ve Eren’in futbola kazandırdığı bu dostluk ortamı hiçbir zaman bozulmaz.” dedi.

Hasan ve Şahin Kartal Bartın’da defnedilen Eren Açıkgöz’ün ailesini evinde, Mert Turgut Çakır’ı ise kabri başında ziyaret etti.