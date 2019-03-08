﻿
Eren ve Mert için 20 bin siyah tişört
﻿
Site İçi Arama
﻿

EREN VE MERT İÇİN 20 BİN SİYAH TİŞÖRT

Eren ve Mert için 20 bin siyah tişört

Ankaragücü, trafik kazasında hayatını kaybeden iki taraftarını Bursaspor maçında anacak. Bunun için üzerinde Mert ve Eren yazılı 20 bin tişört bastırıldı.

1133 Okunma

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, trafik kazasında hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftarlar Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ı Spor Toto Süper Lig'de 9 Mart Cumartesi günü Bursaspor ile yapacakları maçta anacaklarını söyledi.

Başkan Yiğiner,  "Antalya deplasmanından dönerken trafik kazası geçirerek yaşamını yitiren taraftarlarımız Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ı, Bursaspor maçında siyah tişörtle anacağız." dedi.

Üzerinde Mert ve Eren yazılı 20 bin siyah tişört bastırdıklarını ifade eden Yiğiner, şunları kaydetti:

"Tüm taraftarlara tişörtleri dağıtacağız. Ayrıca tüm tribünleri taraftarlar gruplarına açtık. Herkes maçı istediği tribünden izleyebilecek. Diğer kulüp taraftarlarını da misafir edeceğiz. Çünkü diğer kulüp taraftarlarının bu yönde talepleri oldu. Genç yaşta kaybettiğimiz kardeşlerimiz için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ailelerine de gerekli desteği vereceğiz."

MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynadığı Antalyaspor maçı sonrası taraftarları taşıyan otobüs, Afyonkarahisar'da kaza yapmış, kazada Mert Turgut Çakır (17) ile Eren Açıkgöz (19) hayatını kaybetmiş, 23 kişi de yaralanmıştı.

1
Ankaragücü'nden son dakika gelişmeler
Stelios Kitsiou: "Ankaragücü taraftarları da Yunan taraftarları gibi ateşli"
Ankaragücü - Bursaspor maçına doğru
Kartal ailesinden taziye ziyareti
1
Bakan Kasapoğlu'ndan taziye ziyareti
Eren ve Mert için mevlit okutuldu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿