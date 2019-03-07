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Eren ve Mert için mevlit okutuldu
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EREN VE MERT İÇİN MEVLİT OKUTULDU

Eren ve Mert için mevlit okutuldu

Antalyaspor – Ankaragücü maçının dönüş yolunda meydana gelen kazada, taraftar otobüsü içinde yer alan Ankaragücü taraftarı Eren Açıkgöz ile Mert Turgut Çakır için mevlit okutuldu.

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Geçtiğimiz hafta oynanan Antalyaspor – Ankaragücü maçının dönüş yolunda meydana gelen kazada, taraftar otobüsü içinde yer alan Ankaragücü taraftarı Eren Açıkgöz ile Mert Turgut Çakır’ın vefatı tüm ülkeyi yasa boğdu.

Sarı-Lacivertli takımın taraftar grupları bir araya gelerek ortak bir şekilde yaptığı organizasyonda, Ankara’da bulunan Hacı Bayram Veli Camii’nde genç yaşta vefat eden iki Ankaragücü taraftarı için yaklaşık 3000 kişiye yemek dağıttı ve vefat eden iki taraftarını dualarla andı.

Bu önemli organizasyona; Bursaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Sakaryaspor, Kocaliespor  ve Anadolu’nun birçok yerinden gelen taraftar grupları katılarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Bu organizasyonun aynı anda Regaip Kandiline denk gelmesi nedeniyle Hacı Bayram Veli Camii’ne gelen çok sayıda vatandaş da vefat eden iki Ankaragücü taraftarı için dualarda bulundu.

Ankaragücü oyuncuları Sedat Ağçay, İlhan Parlak, Korcan Çelikay ve Mehmet Sak da bu organizasyonda yer aldı.

Öte yandan, mevlit gecesine AKP Altındağ Belediye Başkanı adayı Asım Balcı da katılarak iki taraftar için edilen dualara eşlik etti.

Murat Agçabağ: “Bugün birçok kulüp temsilcileri ile bir aradaydık”

Bu önemli önemli organizasyona, geçtiğimiz aylarda Ankaragücü’nde başkan adaylığını açıklayan Murat Agçabağ da katıldı.  Başkent ekibinde başkan adaylığını sürdüren Murat Agçabağ, “İki kardeşimizi kaybettik, yedinci gün bu mübarek güne denk geldiği için böyle bir mevlit yapılmasını istedik. Bizim için anlamlı bir gün oldu. Bu iki arkadaşımız boylarından büyük bir iş yaptılar. Türk futbolunda bir dostluk ortamı sağlandı. Tribünlerimizi takdir ediyoruz. Bugün birçok kulüp temsilcileri ile bir aradayız. Bunun sadece bugün değil her zaman devam etmesini diliyoruz” şeklinde konuştu.

Serhat Kahveci: “İki parka ve iki sokağa isimleri verilecek”

Ankaragücü’nün taraftar grubu Gecekondu’nun sözcüsü Serhat Kahveci acılarının çok büyük olduğunu dile getirerek, “İki kardeşimizi kaybettik. Keşke böyle bir olay olmasaydı nurlar içinde yatsınlar. Bugün bütün Türkiye birlik ve beraberlik içinde. Cenaze gününden beri buraya gelen geçmişte husumetli olduğumuz birçok taraftar grubu bugün de yanımızda oldu. Bizler iki gün önce bütün tribünlerle husumetimizi bitirdiğimizi açıkladık. Kardeşlerimizin ömür boyu adlarının yaşaması için elimizden geleni yapacağız. İsimleri Yenimahalle’de iki parka, Büyükşehir Belediyesi 2 sokağa verilecek. 16 okulla görüşme halindeyiz, onların oyun bahçelerinin adları kardeşlerimizin adları olacak. Ayrıca bilişim odaları ve kütüphanelere de isimlerini vererek onları yaşatacağız” ifadesini kullandı.

  • KLASSPOR ÖZEL HABER - AHMET SÜLAK
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