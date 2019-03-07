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Ankaragücü'nden Bakan Hulusi Akar'a ziyaret
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ANKARAGÜCÜ'NDEN BAKAN HULUSİ AKAR'A ZİYARET

Ankaragücü'nden Bakan Hulusi Akar'a ziyaret

Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ve beraberindeki heyet, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar' ziyaret etti.

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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ve beraberindeki heyet, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar' ziyaret etti.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Yiğiner ve yönetim kurulu üyeleri, Akar ile bir araya geldi. Yiğiner, Akar'a, isminin yazılı olduğu 06 sırt numaralı MKE Ankaragücü forması ile 'Ankaragücü' yazılı atkı hediye etti.

Bakan Akar ise trafik kazasında hayatını kaybeden taraftarları için Ankaragücü camiasına başsağlığı diledi

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