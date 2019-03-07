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Yanal’ın kafasındaki 11 şekilleniyor
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YANAL’IN KAFASINDAKİ 11 ŞEKİLLENİYOR

Yanal’ın kafasındaki 11 şekilleniyor

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal da sahaya çıkacağı 11'i şekillendiriyor.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında lider Medipol Başakşehir’e konuk olacak.

Sarı lacivertliler, bu zorlu mücadeleye Çaykur Rizespor galibiyetiyle buldukları moralle çıkacak.

Teknik direktör Ersun Yanal da karşılaşma öncesinde futbolcularına güven aşılıyor. Ligdeki konumlarını düşünmemelerini isteyen deneyimli teknik adam, “sadece bu maça odaklanın” mesajı veriyor.

Çaykur Rizespor maçının 11’inde kısmi değişiklikler düşünen Yanal’ın maç kadrosu yavaş yavaş netleşiyor.

Volkan Demirel’in formuyla ilgili kafasında soru işaretleri olan 57 yaşındaki teknik adamın kalede nasıl bir tercih yapacağı merak ediliyor.

Sadık Çiftpınar’ın yokluğunda forma giyen Serdar Aziz’in sahaya yansıttığı oyundan memnun kalan Ersun Yanal, hangi stopere şans vereceğini henüz netlik kazanmadı.

Tecrübeli çalıştırıcının, orta sahada ise Mehmet Ekici veya Miha Zajc'a görev vermesi bekleniyor.
 

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