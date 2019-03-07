Dever Orgill'e Milli takım ve 'özel kart' müjdesi!

Ankaragücü, teknik direktörü Mustafa Kaplan’ın verdiği transfer raporu doğrultusunda transfer ettiği Jamaikalı forvet oyuncusu Dever Orgill’in son haftalarda gösterdiği üstün performansı taçlandırılmaya başlandı.
29 yaşındaki golcü oyuncu Orgill, Jamaika’nın Kostarika ile yapacağı hazırlık maçı için A Milli takım aday kadrosuna çağrıldı. Başarılı isim Orgill, Milli takımda en son 07.09.2016 tarihinde oynanan Jamaika-Haiti karşılaşmasında forma giymişti.
Antalyaspor karşısında hat-trick yaparak Süper Lig’deki gol sayısını 5’e çıkaran Ankaragücü’nün golcüsü Orgill, Electronic Arts (EA) yetkililerinin de dikkatini çekti. Futbolseverlerin yakından bildiği oyun olan FIFA 19’da Dever Orgill için özel kart çıkartıldı. Bu durum, golcü isim Dever Orgill’in dünya çapında tanınmasında önemli rol olacak.
Öte yandan Ankaragücü’nün devre arasında Leeds Unıted’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Hadi Sacko, Mali’nin A Milli Takım kadrosuna çağrıldı. Mali A Milli Takımı’nın teknik direktörü Mohamed Magassouba’nın görev vermesi halinde Hadi Sacko, hazırlık maçında oynayacağı Senegal karşısında oynama şansı elde edecek.
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