Gençlerbirliği'nde 2. Üzülmez dönemi

Gençlerbirliği’nde Erkan Sözeri’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna daha önce de başkent ekibinde çalışan İbrahim Üzülmez getirildi.

Yeni teknik adam arayışlarına hızlı bir şekilde başlayan Gençlerbirliği yönetimi, İbrahim Üzülmez ile temas kurdu ve kendisiyle 1,5 senelik anlaşma sağladı.

Gençlerbirliği’nin yeniden Süper Lige çıkması için güçlü bir teknik direktör ile çalışmak isteyen Başkan Murat Cavcav, daha önce de kritik bir dönemde başkent ekibini çalıştıran İbrahim Üzülmez üzerinde karar kılarak ‘2. Üzülmez dönemi’ni başlatmış oldu.

İbrahim Üzülmez, Gençlerbirliği’nde çalıştığı ilk döneminde 2014-15 sezonunun devre arasında takımını devir almış ve 13 puanla devreyi bitiren takımıyla 10 galibiyet, 2 beraberlik alarak o kriz dönemini başarıyla atlatmıştı.

2015-16 sezonuna da İbrahim Üzülmez yönetimiyle başlayan Gençlerbirliği, ligin 10. haftası sonunda kendisiyle yolları ayırmıştı.

45 yaşındaki teknik adam İbrahim Üzülmez, sezon başında Çaykur Rizespor’da görev almış ancak kötü gidişat nedeniyle ligin 5. haftanın ardından Karadeniz ekibi yola devam edememişti. Genç teknik direktör, sırasıyla Elazığspor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor takımlarında teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.