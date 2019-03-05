'Bonservisimi alın' diye bağıran isimler: Boyd ve Kitsiou

Ankaragücü’nün devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncular olan Tyler Boyd ve Stelios Kitsiou, sahada yansıtmış olduğu etkili oyun ile sarı-lacivertli takımı ileriye taşıyan isimler arasında yer aldı.

Sarı-Lacivertli takımın, Portekiz’in Vitória Guimarães kulübünden aldığı 25 yaşındaki Boyd ve Yunanistan’ın PAOK ekibinden takımına kazandırdığı 26 yaşındaki Kitsiou’nun yarım sezonluk kiralık olarak forma giyecek olmasına rağmen kısa sürede takıma verdiği yüksek dereceli katkı ile Ankaragücü’nün son haftalarda aldığı galibiyetlerde ciddi bir etkisi oldu.

Boyd ve Kitsiou’nun kısa süredeki başarısı

Başarılı kanat oyuncusu Yeni Zelandalı Boyd, sezonun ikinci yarısında Ankaragücü ile 5 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2 gol atıp 5 asist yaparken böylelikle 7 gole direk katkıda bulundu. Yeni Zelanda Milli Takımı’na da çağrılan Tyler Boyd, Ankaragücü’nde bu kısa sürede gösterdiği etki ile adından daha çok söz ettireceğine benziyor.

Yunan sağ bek Stelios Kitsiou ise hem savunmada hem de hücumdaki başarılı oyunu ile takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi. Ankaragücü’nün oynadığı son 5 maçta da 90 dakika sahada kalan yetenekli oyuncu, iyi oyununa yaptığı bindirmelerin ardından 1 asist de ekledi.

Bonservis bedelleri, alınan galibiyetlerle çıktı

Ankaragücü’nde oldukça başarılı bir görüntü çizen Boyd ve Kitsiou’nun kulüpleri ile yapılan sözleşme gereği bonservisini almak için öncelik hakkı başkent ekibinde bulunuyor.

İki başarılı oyuncunun opsiyon hakkını elinde bulunduran Ankaragücü’nde yönetim, birkaç hafta sonra bu konu hakkında çalışmalarına başlayıp iki ismi bünyelerine bonservisi ile katmaya çalışacağı öğrenildi.

İki oyuncunun bonservis bedelleri ve maliyetinin, son haftalarda alınan galibiyetlerle elde edilen gelirlerle çoktan çıkarıldığı biliniyor.