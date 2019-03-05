Ankaragücü'nde değerini katlayan golcü: Dever Orgill

Ankaragücü’nün devre arası transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Jamaikalı golcü Dever Orgill, gösterdiği performansla bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sarı-lacivertli takımın son oynadığı 4 maçta aldığı 10 puanda ciddi bir katkısı bulunan golcü oyuncu Orgill, bu karşılaşmalarda 5 gol atarak takımını tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

29 yaşındaki golcü, Ankaragücü’nde oynadığı karşılaşmalarda maç başına 1 gol ortalamasına ulaşırken bu başarısına bir tane de asist eklemeyi ihmal etmedi.

Dever Orgill, Kasımpaşa ve BB Erzurumspor takımlarına 1 gol atarken, Antalyaspor deplasmanında da 3 gol atarak kariyerinin ilk hat-trick’ini yaptı.

Sezonun ilk yarısını Avusturya’nın Wolfsberger AC takımında geçiren Jamaikalı oyuncu, takımıyla çıktığı lig maçlarında 16 maça çıkıp 4 gol atmıştı.

Ankaragücü yönetimi, devre arasında yaptığı bu transfer hamlesiyle golcü isim Dever Orgill’i bonservisi ile başkent ekibine kazandırırken Avusturya ekibine ise yaklaşık 200 bin avro ödeme yapacağı öğrenildi.

Attığı gollerle bonservis bedelini fazlasıyla çıkaran Dever Orgill, ağları sarstığı her golün ardından yaptığı takla şovlarının yanı sıra her geçen gün bu başarılı görüntüsü ile piyasa değerini katlayarak yoluna devam ediyor.

Ankaragücü ile 1,5 senelik sözleşme imzalayan Jamaikalı oyuncunun, kontratı 2020 yılında bitecek.