Ankaragücü'nde takımın gizli lideri: Ante Kulusic

Ankaragücü’nün devre arasında Moldova’nın Sheriff takımından kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu Ante Kulusic, savunma bölgesinde gösterdiği liderlik vasfı ile takımını yöneten oyuncular arasına girdi.

Teknik Direktör Mustafa Kaplan’ın devre arasında ısrarla istediği eski öğrencisi Hırvat oyuncu Kulusic, defans hattında Polonyalı oyuncu Michal Pazdan ile beraber sağladığı uyumun sonrasında takımın aldığı galibiyetlerde ve az gol yemesinde rol sahibi oldu.

Gençlerbirliği’nde daha önce iki ayrı dönem forma giyen ve Mustafa Kaplan’ı o dönemden de çok iyi tanıyan 33 yaşındaki Ante Kulusic, Türkçe ve İngilizce bilmesi sayesinde takımdaki her oyuncuyla anlaşarak doğru ilişkiler kurabiliyor.

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan’ın başarılı Hırvat stoper Kulusic’e bu özelliklerinden dolayı takımın gizli kaptanlığını verdiği de biliniyor.

Hırvat oyuncu Kulusic, Türkiye’ye ilk adımını 2008-09 sezonunda o dönem Süper Lig’de yer alan Hacettepe’ye gelerek atmıştı. Daha sonra Gençlerbirliği’ne transfer olan deneyimli isim, orada gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olmuştu.

Süper Lig’de daha önce 3 takımda oynayan Ante Kulusic, Hacettepe’de 47, Gençlerbirliği’nde 140 ve Balıkesirspor’da 29 kez forma giyerek toplamda 18 kez ağları havalandırmıştı.

Bu sezonun ilk yarısında Moldova Ligi’nde oynayan Kulusic, takımıyla Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarında toplamda 5 maça çıkmıştı.

2018-19 sezonunun ikinci yarısında Ankaragücü formasını terleten tecrübeli oyuncu Ante Kulusic, oynadığı 4 maçta da 90 dakika süre aldı.