Teniste dev anlaşma

Türkiye Tenis Federasyonu, Şahinler Holding ile iş birliği anlaşması yaptı. Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş, ''Uluslararası turnuvaları Türkiye'ye getirmek istiyoruz" dedi.

Türkiye Tenis Federasyonu ile Şahinler Holding arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. Dünya standartlarında kongre salonları ve tesislerin bulunduğu kompleksin ilk adımı olan Megasaray Tennis Academy için de imzalar atıldı.

Yapılan anlaşmanın içeriği hakkında bilgi veren Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, sporcuların Mega Saray Tenis Akademisi'nde ücretsiz konaklaması ve tekstil malzemelerinde yapılacak desteğin yanı sıra Şahinler Holding'in federasyona nakdi destek sağlayacağını söyledi.

"Uluslararası turnuvaları kendi ülkemize getirmek istiyoruz"

Uluslararası turnuvaları Türkiye'ye getirmek istediklerini dile getiren Durmuş, şunları kaydetti:

"Federasyon olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri hedeflerimiz vardı. Tenisçilerimizin dünyada en iyisi olabilmesi ilk amacımızdı. Spor bakanlığımızın yönlendirmiş olduğu hedefler doğrultusunda amaçlarımıza ulaşmak en önemli şeydi. Tenisin zengin sporu algısı en büyük problemimizdi. Tenisi sokaklara taşıdık. Herkesin istediği yerde tenis oynayabileceği bir yeri olsun istedik. Belediyelerimizin katılımcı olmasını sağlamamız gerekiyordu. Bugüne kadar başardık, devamı da gelecek. Her yerde tenis oynanmaya başlanınca 81 ilde örgütlenmeye başladık. Dünya arenasında ülkemizi temsil edecek sporcuları yetiştirebilmek de önemli hedeflerimizden biriydi. Çocuklarımızın dünyanın en iyisi olabilmesi için ulusal, uluslararası turnuvalarımız olması lazım. Yılda 560 turnuva yapıyoruz. Uluslararası turnuvaları kendi ülkemize getirmek istiyoruz. TEB İstanbul Cup'la başlayan serüven, tenisin doğru algılanmasında önemli bir faktör oldu. Yolun daha başındayız. Mega Saray'a daha önce tatile gittim. Oteller gurur kaynağımız. Hedeflerimizi büyüteceğiz, dikkat çeken bir ülke haline geldik. Dünyanın en iyi antrenörleriyle çalışabileceğimiz bir platforma sahip olduk. Gönülden aynı duyguları paylaştığımız paydaşlara ihtiyacımız vardı. Hepimiz kazanacağız. Çocuklarımız dünyada 1 numara olunca zaten kazanmışız demektir. Kemal Bey'e çocuklarımızın en iyi yerde olma hedefinde bizimle olduğu için çok teşekkür ederim."

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ise; "Bu işbirliği sayesinde dünya çapında tanınan tenisçiler yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi

İmza törenine katılan milli tenisçiler; Cem İlkel, Başak Eraydın ve Yankı Erel de bu destekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.