Futbolda da "Pazartesi Sendromu"

Dünyanın her yerinde çalışan insanlar için hafta sonu dinlenmek, gezmek ve eğlence anlamına gelir. Ancak bir taraftar için hafta sonunun anlamı çok daha farklıdır. Hele ki taraftarı olduğu takımı yerinde yani stadyumda desteklemeye gidiyorsa hafta sonunun anlamı bir başkadır.



Maçın oynanacağı gün sabahtan hazırlıklar başlar. Formalar giyilir, atkılar takılır…



Maç öncesinde taraftarların buluşma noktası neresi ise orada toplanılır, maç daha oynanmadan kritiği yapılır. Karşılaşma saatine doğru da hep birlikte tezahüratlar eşliğinde stada doğru gidilir.



Bir taraftar hafta sonu tatilinin bir gününü sadece takımına ayırır…



Ancak yıllar önce ekonomik sebepler nedeniyle hemen hemen her ligde fikstürlere pazartesi günleri de dahil edildi. Tabii bu durum özellikle Avrupa ülkelerinde birçok taraftarın hoşuna gitmiyor. Sabahtan akşama kadar işte yorulan taraftar, akşam bir de maça yetişmeye çalışıyor. Doğal olarak Avrupa'nın büyük liglerinde artık pazartesi maçlarına tepkiler artıyor.

Bundesliga’da pazartesi maçlarına gösterilen protestoları görmeye alıştık. Geçen yıl oynanan ve sezonun ilk pazartesi maçı olan Frankfurt-Leipzig karşılaşmasında taraftarlar şiddetli tepki göstermişti.



Frankfurt taraftarları maçın ilk yarısında sahaya girmiş ve mücadelenin 6 dakika geç başlamasına neden olmuşlardı. Ayrıca “ Pazartesi gecesi futboluna hayır” gibi pankartlar açmışlardı. İkinci yarının başında ise sahaya yüzlerce tenis topu ve tuvalet kağıdı atılmıştı.

Bu sene de tribünlerde pankartlar açılarak pazartesi maçları protesto edilmeye devam ediliyor.



Almanya Futbol Ligi Federasyonu da bu tepkilere daha fazla kayıtsız kalamadı ve 2021-2022 yılına kadar olan medya hakları sözleşmesi sona erdikten sonra pazartesi günleri maç oynanmayacağını açıkladı.



Almanya’dan sonra İspanya da harekete geçti



La Liga’da 2010 yılından beri fikstüre pazartesi günleri dahil edildi. Ancak Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Sevilla gibi kulüpler Avrupa kupalarında mücadele ettikleri için pazartesi günleri maç yapmıyor.

Tabii Almanya’da olduğu gibi İspanya’da da taraftarlar pazartesi günleri maç oynanmasına karşı çıkıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Rayo Vallecano ile Leganes arasında oynanan karşılaşmada bazı taraftarlar 10. ve 12. dakikalar arasında sahaya sırtlarını dönerek protesto gösterileri düzenlediler.

Bir sonraki hafta da Alaves – Levante karşılaşmasında tribünlerde çok ilginç görüntüler vardı. Taraftarlar maçın 5.dakikasına kadar sahaya girmedi. Ayrıca birkaç siyah giyinmiş Alaves taraftarı da pazartesi günü maçlarını protesto etmek için tribüne tabutla gelerek sahte bir cenaze töreni düzenledi.

Ayrıca yine Alaves taraftarı Aralık ayında pazartesi günü oynadıkları Atletico Bilbao maçında fikstür değişikliklerini protesto etmişlerdi.

İspanya Futbol Federasyonu da (RFEF) baskılara daha fazla dayanamadı ve başkan Luis Rubiales sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla önümüzdeki sezondan itibaren pazartesi günlerinin fikstürde yer almayacağını açıkladı.

Tüm kulüplerle anlaşabilirlerse eğer belki Cuma günlerine de maç koyabileceklerini söyleyen Rubiales,

“İş önemli ama taraftarlar daha önemli” dedi.

Bu kararın alınmasından memnun olan İspanyol taraftar grubu FASFE, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Takımlarını stadyumlardan desteklemek isteyen taraftarlar için çok güzel haber. RFEF’in duruşunu takdir ediyoruz” diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.



İspanya ve Almanya'nın yanı sıra İtalya ve İngiltere'de de Pazartesi maçları oynanıyor.

