Galatasaray'da Diagne neden formsuz?

Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin formsuzluğunun nedeni belli oldu. Devre arası kampını iyi geçirmeyen Senegalli futbolcuyla, kondisyoner Alberto Bartali yakından ilgileniyor.

Galatasaray'da Mbaye Diagne sıkıntısı yaşanıyor. Sarı kırmızılıların devre arasında 10 milyon Euro'ya Kasımpaşa'dan transfer ettiği Diagne'nin beklentilere yanıt verememesi, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Ligin ilk yarısında 20 kez ağları sarsan Senegalli futbolcu, Galatasaray formasıyla 5 maçta 1 gol atabildi.

Diagne'nin formsuzluğunun nedeni ise devre arası kampı olduğu öğrenildi. İyi bir kamp dönemi geçirmeyen 27 yaşındaki futbolcunun, transferindeki belirsizlikler yüzünden de sorunlar yaşadığı belirlendi.

Aytemiz Alanyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde kırmızı kart görerek 4 maç ceza alan Diagne'nin maç eksiği de ortaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ilk günden beri yeni transferlerin devre arası kampına yetişmesini istiyordu.

Transferde ağır hareket edilmesi ve Diagne'nin geç gelmesi, deneyimli teknik adamın endişelerini haklı çıkardı.



İtalyan kondisyoner Bartali ile kamp geçirmeyen Senegalli futbolcu, fiziksel olarak geride kalırken, takımın oyun anlayışına da uyum sağlayamadı.

Erzurum deplasmanında da isteksiz görünen Diagne, formayı Mitroglou'na kaptırabilir.

