Özdilek: "İstatistikler yalan söylemez"

Mehmet Özdilek, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, dün itibariyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek takımdan ayrıldığını hatırlattı.
Takımın başında olduğu süreçte alınan puanlar ve istatistiksel bilgileri paylaşan Özdilek, şu ifadeleri kullandı:
"Takım ile 24. hafta itibariyle ayrılığımız oldu, 17 haftadır buradaydık. Bu haftalar içerisinde 4 galibiyet, 8 beraberlik, 5 de mağlubiyet almışız. Bugün puanımız 22 olduğuna göre 20 puan almışız. Bunu ortalamaya vurduğunuzda maç başına 1,18 puana geliyor. Bu da ligde çok yüksek bir ortalama ve sizi 40 puanın üzerine getiriyor. Dolayısıyla 17 haftalık süreçte sıralama yaparsanız bu, takımı kendini 11. sırada yer bulabilecek bir konumuna getiriyor. İstatistikler yalan söylemez."
Takımdan ayrılmasında bazı kulüp yöneticilerinin sergilediği tavrın etkili olduğunu anlatan Özdilek, "Yönetim kurulu içindeki bazı yöneticilerin bizlere karşı olan inanç ve güven konusundaki eksikliğini gördük. Dolayısıyla bu hassas süreçte bu davranışların hem bizlere hem camiaya zarar vereceğini düşünerek ekibimle ayrılma kararı aldık." diye konuştu.
Özdilek, görevi sürecinde kendisine ve ekip arkadaşlarına destek olan Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve Erzurumspor taraftarlarına teşekkür etti.
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