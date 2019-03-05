Beşiktaş'ta kadro planlaması

Lider Medipol Başakşehir'in 13 puan gerisinde kalan Beşiktaş, yeni sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı.
İlk hedef, takımın yaş ortalamasını düşürmek ve maliyeti düşük genç isimleri kadroya katmak.
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan; Adriano, Atiba, Mustafa Pektemek gibi isimlerin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Gary Medel, Ricardo Quaresma, Domagoj Vida'ya gelecek teklifler değerlendirilecek, takımdan ayrılmak isteyen tüm futbolculara izin verilecek.
Yeni sezon için teknik direktör arayışlarına da başlayan Beşiktaş yönetiminin önceliği yerli teknik adamlar olacak.
Samet Aybaba ve Mehmet Özdilek gibi isimler camia içinde konuşulsa da, Sergen Yalçın isminin bir adım önde olduğu öğrenildi.
Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına devam eden siyah beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, cezalı Dorukhan'ın yerine Oğuzhan Özyakup'a görev vermeye hazırlanıyor.
İstikbal Mobilya Kayserispor maçında defansta ortaya koyduğu oyunla teknik heyetin beğenisini kazanan Gary Medel'i kesmeyi düşünmeyen deneyimli teknik adam, orta sahada ise Atiba-Oğuzhan ikilisini oynatmayı planlıyor.
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