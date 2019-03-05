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Akhisarspor'da Josue kadro dışı
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AKHİSARSPOR'DA JOSUE KADRO DIŞI

Akhisarspor'da Josue kadro dışı

Alanyaspor maçı sonrası soyunma odasında yaşanan olayların ardından Josue'nin teknik heyetin raporu doğrultusunda süresiz kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

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Spor Toto Süper Lig’de düşme hattından çıkma mücadelesi veren Akhisarspor'da Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından soyunma odasında yaşanan arbede nedeniyle Portekiz uyruklu 28 yaşındaki Josue’nin, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı bildirildi. 

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Akhisarspor, ligde düşme potasından çıkma adına final maçına çıktığı Aytemiz Alanyaspor maçından aldığı 3 puanın sevincini yaşıyor.

Öte yandan kadro dışı bırakılan kaleci Fatih Öztürk’ün ardından dün karşılama sonrası soyunma odasında yaşanan arbede sonrası Portekiz uyruklu 28 yaşındaki Josue’nin teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakıldığı ve U21 takımı ile idmanlara çıkacağı bildirildi. 
 

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