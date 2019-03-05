Trabzonspor savunmaya çözüm arıyor

Trabzonspor, ligde oynadığı 24 maçın sadece beşinde kalesini gole kapatabildi. 19 maçta gollere engel olamayan bordo-mavililerde Teknik Direktör Ünal Karaman, Avrupa Kupaları'na katılma hesapları yapıldığı dönemde savunmada yapılan basit hatalara çözüm arıyor.

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 24 maçta 10 galibiyet, 7'şer beraberlik ve mağlubiyet alan Trabzonspor, attığı 42 gole karşılık ise kalesinde 35 gol gördü. 37 puan ile 4. sırada bulunan Karadeniz ekibi, bu sezon ligde oynadığı sadece 5 maçta kalesini gole kapatabildi.

Galatasaray'ı 4-0, Kayserispor'u 2-0, Atiker Konyaspor'u 3-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettiği ve BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldığı maçlarda kalesinde gol görmeyen bordo-mavililer, diğer müsabakalarda ise kalesini gole kapatamadı.

Savunma kurgusu üzerinde duruluyor

Kadro derinliği nedeniyle savunma bölgesinde fazla alternatifi bulunmayan ve maç başına 1.5 gol yeme oranıyla oynayan, öte yandan Avrupa Kupaları'na da katılma hesapları yapan bordo-mavililerin savunmasında yaşanan zafiyetlere Teknik Direktör Ünal Karaman çözüm arıyor.

Karaman, önümüzdeki haftalarda daha da çekişmeli maçlara gebe olacak olan Süper Lig'de, savunma ve orta saha kurgusu arasındaki uyumu daha üst seviyeye çıkarmak için bu bölgedeki çalışmalara ağırlık verecek. Orta saha ile hücum hattı arasında yakaladığı istatistiği, savunma bölgesinde elde edemeyen deneyimli teknik adam, yaşanan defans hatalarının üzerinde duruyor.

Ligde oynadığı son 4 maçta kalesini gole kapayamayan ve ağlarında 8 gol gören bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında oynayacağı Akhisarspor karşısında gol yemeden yemeden sonuca gitmeyi hedefliyor.

Karaman uyarılarını yapıyor

Karaman, takım savunmasında yaşanan sorunlar nedeniyle oyuncularını sık sık uyarıyor. Takım halinde savunma ve takım halinde hücumu düşünmeleri gerektiği noktasında talebelerine telkinlerde bulunan deneyimli teknik adam, oyun içeresinde konsantrasyonlarını bir an bile kaybetmemeleri gerektiğini vurguladı.

Takım halinde savunma yapmaları gerektiğini oyuncularına aktaran deneyimli Karaman, futbolcularının top rakipteyken savunmayı, top kendilerinde olduğunda ise hücumu düşünmesini istedi.