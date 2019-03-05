Erkan Sözeri: "Bu şekilde ayrılmanın hüznü içindeyim"

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06vkr

5 Mart 201916:46

hocam senin gibi değerli biriyle yollar ıayırmak bizim için de üzücü ancak son dönemdeki başarısızlıklar bu sezon için kabul edilemezdi. bu takımın şampiyon olması gerek bu yıl ! "bu şekilde ayrılmanın hüznü içerisindeyim" ve "fikstür ve puan durumu avantajı varken " ifadelerini kullanmışssın ama Afyonsporu yenememk fikstür avantajı değil miydi ??? ve sezonun başından beri kötü futbol oynadığımızı siz de dile getiriyorsunuz. o yüzden madem Gençlerbirliği'nin başarısı kişilerin ve diğer şeylerin üzerinde , o zaman yolları ayırmak en iyi tercihti. takımı buralara kadar getirdiğin için sonsuz saygılar ve teşekkürler. yolun açık olsun hocam.