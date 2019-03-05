﻿
Erkan Sözeri: "Bu şekilde ayrılmanın hüznü içindeyim"
﻿
Site İçi Arama
﻿

ERKAN SÖZERİ: "BU ŞEKİLDE AYRILMANIN HÜZNÜ İÇİNDEYİM"

Erkan Sözeri: "Bu şekilde ayrılmanın hüznü içindeyim"

Gençlerbirliği ile yolları ayrılan teknik direktör Erkan Sözeri, "Tek taraflı fesih hükümleri uygulanarak görevimden ayrılmış bulunmaktayım" diye konuştu.

1705 Okunma

Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde görevine son verilen teknik direktör Erkan Sözeri, bu karardan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Sözeri, Gençlerbirliği ile yaşanan ayrılığa ilişkin açıklamalarda bulundu. Takımı ikinci sırada ve büyük bir fikstür avantajı içinde bırakmanın gururu ve huzurunu yaşadığının altını çizen Sözeri, şunları kaydetti:

"Tek taraflı fesih hükümleri uygulanarak görevimden ayrılmış bulunmaktayım. 6 yıl futbol oynadığım, takım kaptanlığı yapmaktan onur duyduğum, teknik direktör olarak görev yapmanın da nasip olduğu güzide kulübümden bu şekilde ayrılmanın hüznü içindeyim. Bana desteğini en kötü dönemimizde bile hiçbir zaman esirgemeyen, bağrına basan taraftarlarımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. Değerli basınımıza da verdikleri desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Her zaman ailem olan ve bundan sonra da ailem olarak kalacak başta futbolcularıma, çalışanlarımıza ve Gençlerbirliği camiasına şampiyonluk yolunda başarılar dilerim."
Amed Sportif'ten 3 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
4
Gençlerbirliği, Erkan Sözeri ile yolları ayırdı
2
Gençlerbirliği'nde Erkan Sözeri dönemi bitiyor
4
Gecekondu'dan açıklama: "Herkes bizim artık dostumuzdur"
Mansur Çalar hakkında soruşturma
5
Erkan Sözeri: Maçın Zor Olacağını Biliyorduk
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
3
06vkr
5 Mart 201916:46
hocam senin gibi değerli biriyle yollar ıayırmak bizim için de üzücü ancak son dönemdeki başarısızlıklar bu sezon için kabul edilemezdi. bu takımın şampiyon olması gerek bu yıl ! "bu şekilde ayrılmanın hüznü içerisindeyim" ve "fikstür ve puan durumu avantajı varken " ifadelerini kullanmışssın ama Afyonsporu yenememk fikstür avantajı değil miydi ??? ve sezonun başından beri kötü futbol oynadığımızı siz de dile getiriyorsunuz. o yüzden madem Gençlerbirliği'nin başarısı kişilerin ve diğer şeylerin üzerinde , o zaman yolları ayırmak en iyi tercihti. takımı buralara kadar getirdiğin için sonsuz saygılar ve teşekkürler. yolun açık olsun hocam.
2
060
5 Mart 201916:28
Öza tan sonra ilaç gibi geldin. biz de sana teşekkür ederiz. gençlerin bu sezon kesin çıkması gerekiyor.
1
Dursun Arslan
5 Mart 201915:33
Yolun açık olsun hocam.
﻿