Bursaspor'u sakatlıklar zorluyor

Bursaspor'un başı bu sezon sakatlıklardan yana ağrırken, Barış Yardımcı'dan da gelen haber sonrası sakatlık yaşayan oyuncu sayısı 13'e çıktı.

Bu sezon sakat ve cezalı oyuncularından ötürü bir çok mücadelede önemli isimlerinden faydalanamayan Bursaspor'un son yıllardaki sakat oyunculara ilişkin talihsizliği bu yıl da devam ediyor. Son olarak Barış Yardımcı'dan kötü haber gelirken, deneyimli oyuncu sakatlığı nedeniyle takımının MKE Ankaragücü deplasmanında forma giyemeyecek. Barış'ın sakatlığının ciddi olduğu ve sonraki hafta oynanacak Galatasaray maçında da yer alamayacağı öğrenildi.

Maçları kaçırdılar

Böylelikle Bursaspor'un sezon başından bu yana ligde süre şansı tanıdığı oyuncular arasında maç kaçıracak ölçüde ciddi sakatlığa sahip oyuncu sayısı ise 13'e çıktı. Daha öncesinde 12 yeşil beyazlı oyuncu, ligde en az bir maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Bu isimler ise Stephane Badji, Henri Saivet, Okan Kocuk, Tunay Torun, Umut Nayir, Diafra Sakho, Furkan Soyalp, Abdullahi Shehu, Kubilay Kanatsızkuş ve şu an takım kadrosunda yer almayan ancak ilk yarıda süre alan Bogdan Stancu, Jires Kembo ve Emre Taşdemir oldu.

Shehu ve Sakho öne çıktı

Yeşil beyazlılarda sakatlığı nedeniyle en çok maç kaçıran Abdullahi Shehu, ligde yalnızca 6 maçta görev alabildi. 366 dakika sahada kalan Shehu, sadece iki maçta 90 dakika boyunca forma giyebildi. Sakatlıklardan başı bir türlü kurtulmayan bir diğer oyuncu Diafra Sakho ise, 9 lig maçında sahada yer alamadı. Son sakatlığının ardından yeni yeni forma giymeye başlayan Sakho, son iki maçta tam süre aldı. Bu iki isim dışında; mevcut kadrodaki isimlerden Tunay ve Furkan 5, Henri Saivet ve Kubilay 3, Badji 2, Okan ve Umut da birer lig maçında sakatlığı nedeniyle görev alamazken, mevcut takım kadrosunda yer almayan oyunculardan Stancu 6, Jires 5, Emre de 3 maçı Bursaspor'da oynarken kaçırdı.

Bursaspor'da Barış Yardımcı'nın yanı sıra, Tunay Torun ve Kubilay Kanatsızkuş'un da sakatlıkları bulunuyor.