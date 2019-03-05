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Kayserispor'a Mensah'tan kötü haber
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KAYSERİSPOR'A MENSAH'TAN KÖTÜ HABER

Kayserispor'a Mensah'tan kötü haber

Beşiktaş maçında sakatlanan Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah 6 ile 8 hafta forma giyemeyecek.

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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayseri'de oynanan Beşiktaş maçının ilk yarısında sakatlanarak gözyaşları arasında oyundan çıkan Bernard Mensah'tan kötü haber geldi. 

Ganalı futbolcunun ameliyat olup olmayacağı netlik kazandı. İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, Mensah'ın bu hafta bıçak altına yatacağını söyledi. Orhan Taşçı, "Beşiktaş maçında sakatlanan futbolcumuzda köprücük kemiği çıkık teşhisi kondu. Bu hafta içerisinde ameliyat olacak. Kendisi uzun süre aramızda olamayacak" dedi. 

Mensah'ın 2 ay oynayamayacak durumda olduğunu söyleyen Taşçı, "Mensah'tan 6 ila 8 hafta yararlanamayacağız. Mensah'ın kısa sürede aramıza katılıp eski gücüne kavuşmasını diliyorum" diye konuştu.

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