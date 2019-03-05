Gençlerbirliği, Erkan Sözeri ile yolları ayırdı

Spor Toto 1.Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği, teknik direktör Erkan Sözeri'nin görevine sona erdi.
Gençlerbirliği Kulübü Genel Menajeri Emrah Atasoy, Erkan Sözeri'nin görevine son verildiğini duyurdu. Atasoy, "Yönetim kurulumuzun aldığı karar neticesinde teknik direktörümüz Erkan Sözeri ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Erkan Sözeri ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkent ekibi, ligde oynadığı 24 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 48 puanla ikinci sırada bulunuyor.
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